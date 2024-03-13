İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 1 Hamas yetkilisi ve 1 Suriye vatandaşı öldü

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BEYRUT, 13 Mart (Xinhua) -- İsrail'in Çarşamba günü Lübnan'ın güneybatısındaki Tire kentine düzenlediği hava saldırısında 1 Hamas yetkilisi ile 1 Suriye vatandaşı öldürülürken, 2 sivil de yaralandı.

Adlarının gizli kalması koşuluyla bilgi veren Lübnanlı askeri kaynaklar, Tire yakınlarındaki Raşidiye kampında yaşayan Hamas yetkilisi Hadi Ali Muhammed Mustafa'nın bir arabanın içinde öldürüldüğünü bildirdi. Hava saldırısı sırasında bölgeden geçen 1 Suriye vatandaşı ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıları desteklemek amacıyla Hizbullah'ın 8 Ekim'de İsrail'e onlarca roket atması üzerine, İsrail'in de Lübnan'ın güneydoğusuna ağır topçu ateşi açarak karşılık vermesinden bu yana Lübnan-İsrail sınırında gerilim artarak devam ediyor.