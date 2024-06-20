İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü

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BEYRUT (AA) İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin öldüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Deyr Kifa beldesinde bir araca hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucu araç içerisindeki 1 kişinin öldüğü belirtilirken, saldırının hedefindeki kişi hakkında detay paylaşılmadı.

Ancak İsrail ordusu 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensuplarının içerisinde olduğu araç ve motorsikletleri hedef alıyor.

Saldırıya ilişkin Hizbullah veya İsrail ordusundan henüz açıklama gelmedi.