İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah mensubu öldü

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırılarında 1 mensubunun öldüğünü duyurdu.
Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada İsrail ordusunun hava saldırısı sonucu, mensuplarından 1984 doğumlu Muhammad Hasan Ferhad'ın hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayı 391'e yükseldi.
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