İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği İHA Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği İHA Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı

19.06.2025 12:50
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İsrail, Lübnan'ın Kefr Cuz beldesine İHA ile saldırı düzenledi; 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Kefr Cuz beldesine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Kefr Cuz beldesinde gerçekleştirdiği İHA saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan'ın Nebatiye bölgesinde Hizbullah'a bağlı bir saha komutanının öldürüldüğünü iddia etti.

Açıklamada, "Dün gece saatlerinde İsrail ordusu, Nebatiye'deki bir hedefe düzenlediği saldırıda, Hizbullah'ın Şeba Çiftliklerindeki tanksavar füze biriminin komutanı Muhammed Ahmed Hireys'i etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Ordu, Hireys'in 26 Nisan 2024'te İsrailli sivil, Şerif Savaid'in ölümüyle sonuçlanan Cebel Rus saldırısının planlayıcılarından olduğunu ve Lübnan'ın güneyinde İsrail'e karşı yeni saldırılar planlamaya devam ettiğini ileri sürdü.

Lübnan hükümeti ve Hizbullah, söz konusu saldırıya veya İsrail ordusunun iddialarına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği beş stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te Lübnan'a başlattığı saldırılar, 23 Eylül 2024 itibarıyla tam kapsamlı bir savaşa dönüşmüş; bu süreçte 4 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği İHA Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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