İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti

ASKON Genel Başkanı: Türkiye ekonomisi büyüme rakamlarıyla dünyadaki birçok ülkeye parmak ısırtıyor

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye'nin coğrafi konumu ve büyüme rakamlarıyla dünyadaki birçok ülkeye parmak ısırttığını belirtti. Aydın, Türkiye'nin ihracat rakamlarının yükseldiğini ve işsizlik oranının düştüğünü vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin kredi notunun yükseldiğini ve ekonomik verilerin iyiye doğru devam ettiğini söyledi. Aydın, tasarruf ve enflasyonla mücadele konularına da dikkat çekerek, iş dünyasının önlemler alması gerektiğini ifade etti.