İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu son 24 saat içinde Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Nakura beldesindeki bir kafeye yapılan füze saldırısında en az 3 kişi öldü, Teyr Harfa beldesindeki İslami İzci Derneği'ne bağlı sivil savunma ekiplerinin bulunduğu binaya gerçekleştirilen hava saldırısında ise 6 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca Habbariye beldesindeki Cemaat el İslamiye'ye bağlı acil yardım ekibine yönelik düzenlenen hava saldırısında da 7 kişi öldü. Toplamda ise son 24 saatte Lübnan'a yönelik gerçekleştirilen saldırılarda 16 kişi yaşamını yitirdi.

27.03.2024 22:17  Güncelleme: 22:20
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 16 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Nakura beldesindeki bir kafeye füze ile saldırı düzenledi.

Nakura'daki saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği ve bazı kişilerin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusu ayrıca Teyr Harfa beldesindeki İslami İzci Derneği'ne bağlı sivil savunma ekiplerinin bulunduğu binaya hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırı nedeniyle sivil savunma ekiplerinden 6 kişinin öldüğü, bazılarının halen enkaz altında oldukları belirtildi.

İsrail ordusu bugün Habbariye beldesindeki Cemaat el İslamiye'ye bağlı acil yardım ekibine yönelik hava saldırısı düzenlemiş, toplamda 7 kişi ölmüştü.

İsrail'in son 24 saatte Lübnan'a yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı böylelikle 16 kişi olarak kayda geçti.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Cemaat, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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