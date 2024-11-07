İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 14 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 14 Yaralı

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sur kentine hava saldırıları düzenledi, 14 kişi yaralandı, arama kurtarma sürüyor.

07.11.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği hava saldırıları sonucu 14 kişi yaralandı.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının güney bölgelerine yönelik bombardımana devam ettiği belirtildi.

Güneydeki Sur kentinin el-Asar Mahallesinin İsrail hava saldırılarına maruz kaldığı aktarılan haberde, söz konusu saldırıda 12 kişinin yaralandığı ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğüne işaret edildi.

Sur bölgesinde İsrail savaş uçaklarının bir lokantayı bombalaması sonucu 2 kişinin yaralandığı vurgulanan haberde, İsrail ordusunun ayrıca Alma eş-Şaab beldesine de hava saldırıları düzenlediği kaydedildi.

Haberde, İsrail'in Sur kenti ve Bekaa bölgesinde de tahliye edilen 2 evi bombalayarak yerle bir ettiği ifade edildi.

??İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 50 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 50 kişi öldü, 13 bin 658 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 553 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Sur, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 14 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:47 “Bitirmiyor muyuz“ sorusuna mahkeme başkanından olay yanıt: Allah ne verdiyse gidiyoruz "Bitirmiyor muyuz?" sorusuna mahkeme başkanından olay yanıt: Allah ne verdiyse gidiyoruz
18:40 Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum?
18:38 Mahkeme başkanından amca Salim Güran’a zor soru: Telefon görüşmelerini neden sildin Mahkeme başkanından amca Salim Güran'a zor soru: Telefon görüşmelerini neden sildin?
16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
07:34 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma
08:53 Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren İsrail’i Donald Trump korkusu sardı Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'i Donald Trump korkusu sardı
08:46 Cristiano Ronaldo ezeli rakibe imzayı atıyor Cristiano Ronaldo ezeli rakibe imzayı atıyor
07:54 İlber Ortaylı’nın Trump yorumu tekrar gündemde İlber Ortaylı'nın Trump yorumu tekrar gündemde
07:19 140 yıllık Alman devi Varta iflasın eşiğinde 140 yıllık Alman devi Varta iflasın eşiğinde
07:16 2024 en sıcak yıl oldu 2024 en sıcak yıl oldu
07:10 Gözler Trump’ın vaatlerinde Gözler Trump'ın vaatlerinde
07:05 Ferrari ile yarışıp video paylaşan AK Partili Başkan tepkiler sonrası paylaşımını sildi Ferrari ile yarışıp video paylaşan AK Partili Başkan tepkiler sonrası paylaşımını sildi
06:16 Bir ülke daha TikTok’a yasak getirdi Bir ülke daha TikTok'a yasak getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 20:42:48. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 14 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.