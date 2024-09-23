İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 165 Roket Atıldı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 165 Roket Atıldı

İsrail\'in Lübnan\'a Hava Saldırıları: 165 Roket Atıldı

İsrail ordusu, Lübnan'dan 165 roket atıldığını ve 800 noktaya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

23.09.2024 19:18
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Lübnan'a şiddetli hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Lübnan'dan 165 roket atıldığını duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğü yaptığı açıklamada, Lübnan'dan akşam saatlerinde 80 roket, sabah saatlerinden itibaren bu yana ise toplamda 165 kadar roket atıldığını bildirdi.

Golan Tepeleri'nin kuzeyine doğru 25 kadar roket atıldığı, Hayfa çevresinin ise 15 kadar roketle hedef alındığına dikkat çekilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin gelen roketlerin çoğunu imha ettiği, bazı roketlerin açık alanlara düştüğü kaydedildi.

Lübnan'dan atılan 10 kadar roketin işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'da sınıra yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta açık alana düştüğüne işaret edilerek, Aşağı Celile bölgesine de 30 kadar daha roket atıldığı ifade edildi.

Lübnan'da 800 noktaya saldırı, Hayfa'nın kuzeyinden itibaren güvenlik talimatlarını uzattı

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü 800 noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Aynı şekilde, İsrail'in Hadera kentinden sınıra kadar uzanan kuzeydeki bölgede hava sahasının kapatıldığı paylaşıldı.

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı, Hayfa'nın kuzeyinden itibaren sınıra kadar uzanan bölgede yayınladığı güvenlik talimatlarını çarşamba akşamına kadar uzattı.

Talimatlara göre, bu bölgelerde eğitime ara verildi, açık alanlarda 10, kapalı alanlarda sığınak bulunması durumunda 100 kişiden fazla toplanmalar kısıtlandı.

İş yerlerinin yakınlarında güvenli bir sığınak bulunması halinde çalışmaların devam edebileceği bildirildi. Bu bölgelerdeki tüm plajların kapalı kalmaya devam edeceği vurgulandı.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalar son günlerde zirveye ulaştı.

İsrail ordusu, bugün Lübnan'ın güney ve Bekaa bölgesindeki sivillere, "çevrelerinde Hizbullah'a ait noktalar bulunması durumunda" evlerini terk etmeleri emri göndermiş, bu noktalara saldırı düzenlemekle tehdit etmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a bu sabahtan itibaren sürdürdüğü hava saldırılarında en az 274 kişinin öldüğünü açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 165 Roket Atıldı - Son Dakika

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