İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları

BEYRUT/KUDÜS, 8 Mart (Xinhua) -- İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere 20'den fazla hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı saldırıların cuma akşamı saat 21.15'te başladığını ve ülkenin güneyindeki vadiler ile kasaba ve köylerin dış mahallelerini hedef aldığını bildirdi. Ajans, can kayıplarına ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.

Lübnanlı bir güvenlik kaynağı Xinhua'ya yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 dakika süren hava saldırılarının Lübnan'ın güneyindeki Sur, Nebatiye, Sayda ve Cezzine ilçelerinde bulunan ormanlık alanlar ile vadileri hedef aldığını belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah askeri mevzilerine istihbarata dayalı saldırılar düzenlediğini belirtti. Açıklamada bu bölgelerde Hizbullah'a ait silah ve roketatarların tespit edildiği ve bunların "İsrail için tehdit oluşturduğu ve İsrail ile Lübnan arasındaki anlaşmaların açık bir ihlalini teşkil ettiği" kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail'e yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için operasyonlara devam edecek ve Hizbullah'ın kendisini yeniden konumlandırma ve güçlendirme girişimlerini engelleyeceğiz" denildi.