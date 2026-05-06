İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları

Lübnan'ın resmi haber ajansı, ülkenin güneyinde, İsrail tarafından düzenlenen iki hava saldırısında çok sayıda sivilin öldüğünü ve yaralıların olduğunu kaydetti.

Haberde, saldırılardan birinin, el-Davudiye çiftliği bölgesinde bulunan el-Saksakieh kasabası çevresinde gerçekleştiği, diğerinde ise Vadi Cilo ile Tire Dibba kasabası arasındaki Hadaya yolundaki Al-Siraj Lisesi yakınlarında bir aracın hedef alındığı aktarıldı.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin kesin bilgi verilmedi.