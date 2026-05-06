İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları

06.05.2026 17:31
İsrail'in Güney Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

(ANKARA) - İsrail'in Güney Lübnan'a düzenlediği iki ayrı hava saldırısında, çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği ve yaralıların olduğu bildirildi.

Lübnan'ın resmi haber ajansı, ülkenin güneyinde, İsrail tarafından düzenlenen iki hava saldırısında çok sayıda sivilin öldüğünü ve yaralıların olduğunu kaydetti.

Haberde, saldırılardan birinin, el-Davudiye çiftliği bölgesinde bulunan el-Saksakieh kasabası çevresinde gerçekleştiği, diğerinde ise Vadi Cilo ile Tire Dibba kasabası arasındaki Hadaya yolundaki Al-Siraj Lisesi yakınlarında bir aracın hedef alındığı aktarıldı.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin kesin bilgi verilmedi.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

