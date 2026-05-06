İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

06.05.2026 21:58
İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava saldırılarını sürdürürken, Hizbullah karşılık veriyor.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bölgelere hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail uçakları, akşam saatlerinden bu yana Reşaf, Mansuri, Yuhmur Şakif, Arnun, Kefre ve Mecdel Zun beldelerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail uçakları ayrıca güneydeki Mercayun ilçesinde yer alan Bulat bölgesini hedef aldı.

Öte yandan Hizbullah sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ateşkes ihlallerine karşılık olarak saat 19.10'da işgal altındaki Deyr Suryan beldesinde bir aracın ve İsrail askerlerinin kamikaze dronla hedef alındığı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

