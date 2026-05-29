İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Deyr Kanun en-Nehr ve Abbasiye beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'in Abbasiye beldesindeki bir binaya düzenlediği hava saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Deyr Kanun en-Nehr beldesine düzenlenen ayrı bir hava saldırısında ise 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları ayrıca Sur kentine bağlı Harayib beldesinde bir evi hedef aldı. Saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi.

İsrail uçakları Ganduriye, Frun, Harayib ve Mansuri beldelerine de peş peşe hava saldırıları düzenledi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Sur kentine bağlı Mecadil beldesini hedef aldığı saldırıda da yaralananlar olduğu aktarıldı.

Öte yandan İsrail savaş uçakları, Nebatiye vilayetine bağlı Habbuş beldesinde bir binayı hedef aldı. Saldırıda bina yıkıldı.

Sabah saatlerinden bu yana başkent Beyrut semalarında ise İsrail'e ait bir İHA, alçak irtifada uçuş yapıyor.

İsrail'e ait bir İHA'nın Sur-Abbasiye yolu üzerinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldığı saldırıda da yaralananlar olduğu bildirildi.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinde Nebatiye'ye bağlı Aba beldesine düzenlediği İHA saldırısında 1 polis memuru hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 324 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.