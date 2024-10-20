İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2.448'e, yaralı sayısı ise 11.471'e ulaştı.

20.10.2024 11:12
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BEYRUT, 20 Ekim (Xinhua) -- İsrail-Hizbullah çatışmasının başlangıcından bu yana İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 2.448'e, yaralananların sayısı ise 11.471'e ulaştı.

Lübnan Bakanlar Kurulu Afet Risk Yönetimi Birimi tarafından Cumartesi günü yayımlanan raporda, İsrail'in son 24 saat içinde Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 30 kişinin öldüğü, 135 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Bu arada çoğunluğu Lübnan'ın güneyine olmak üzere farklı bölgelere 82 hava saldırısı ve bombardıman yapıldığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik toplam saldırı sayısının ise 10.415'e yükseldiği belirtildi.

Rapora göre, yerinden edilmiş kişileri barındırmak ve kabul etmek üzere 1.094 güvenli barınak açılırken maksimum kapasitelerine ulaşan onaylı barınakların sayısı 901'e ulaştı.

Rapora göre, Lübnan Genel Güvenliği 23 Eylül'den bu yana 337.972 Suriye vatandaşı ile 138.005 Lübnanlının Suriye'ye geçtiğini bildirdi. İsrail ordusu söz konusu tarihte Hizbullah ile gerilimin artması neticesinde Lübnan'a "Kuzey Okları" adı verilen benzeri görülmemiş yoğun bir hava saldırısı başlatmıştı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor - Son Dakika

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