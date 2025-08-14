İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 2 Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir motosikleti hedef aldığı hava saldırısında 1'i ağır olmak üzere, 2 kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait İHA, ülkenin güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Ayterun beldesi yakınlarında bir motosikleti hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre saldırıda, 1'i ağır yaralı polis, 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Hizbullah'a ait tünelleri vurduğunu iddia etti

Öte yandan, İsrail savaş uçakları Nebatiye kentindeki iki farklı noktayı daha hedef aldı. İsrail ordusunun savaş uçakları, Nebatiye'ye bağlı Hasbaya ve Cizzin beldelerini bombaladı.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada ise savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait çok sayıda tüneli hedef aldığı iddia edildi.

Ayrıca İsrail ordusuna ait İHA'lar Nebatiye'nin birçok bölgesinde de alçak uçuş gerçekleştirdi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.