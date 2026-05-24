İsrail\'in Lübnan\'a Saldırı Tehdidi Devam Ediyor

24.05.2026 17:22
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde 6 belde için saldırı tehdidi ve sürgün emri verdi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 6 belde için daha saldırı tehdidi ve sürgün emri yayınladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Kefer Sir, Batı Sir, Zarariyye, Ansar, Mezra Kevseriyyet Ruz ve Harayip beldelerini hedef alacağını bildirdi.

Adraee, bölgedeki Lübnanlılardan yaşadıkları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi.

İsrail ordusu öğle saatlerinde de Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bulunan Mişgara, Kalaya ve Suhmur beldeleri ile güneyindeki Düveyr, Deyr Zehrani, Şarkiyye, Zıbdin, Yukarı Nebatiye, Arabsalim ve Kefr Coz beldelerine saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi başta olmak üzere birçok beldeye yoğun hava saldırıları düzenliyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 123 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

