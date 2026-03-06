İsrail'in Lübnan'a Saldırıları 4 Can Aldı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki beldelere bugün gerçekleştirdiği saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları bugün Lübnan'ın güneyindeki Sayda kenti ile Cibşit, Tul, Sarifa, Ayta Şaab, Tulin, Suvana, Mecdel Silim, Ankun, Hiyam ve Kallaviye beldelerini hedef aldı.

İsrail ordusu, ülkenin doğusundaki Baalbak bölgesindeki Dors beldesine de saldırı düzenledi.

Cibşit'e düzenlenen hava saldırısında 2 kişi, Sarifa'da 1 kişi hayatını kaybederken, Tul beldesinde bir camiye düzenlenen saldırıda ise müezzin yaşamını yitirdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 123'ye yükseldiğini, 638 kişinin yaralandığını açıklamıştı.