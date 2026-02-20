İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

20.02.2026 13:48
İsrail, Lübnan'daki ateşkese rağmen çeşitli bölgelere saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki bazı bölgelere saldırılar gerçekleşti.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Merkaba beldesine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki Yarun beldesine makineli tüfekle ateş açtığı, aynı bölgedeki Hula beldesine ise İHA ile ses bombası attığı aktarıldı.

Tel Aviv'in, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan Balat Dağı'nda konuşlanan İsrail güçlerinin, Mervahin ve Şeyhayn beldelerini de hedef aldığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail savaş uçaklarının Baalbek kentinde alçak uçuş yaptığı belirtildi.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

