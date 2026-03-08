İsrail’in Lübnan’a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
İsrail’in Lübnan’a Saldırıları Devam Ediyor

08.03.2026 23:03
İsrail ordusu, Lübnan'daki hava saldırılarında 50'den fazla kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki beldelere yönelik saldırılarını akşam saatlerinde de sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları akşam saatlerinden itibaren Kantara, Kavzah, Beyt Lif, Mifdon, Sirba, Cemeycime, Abbasiyye, Şakra, Burç Rehhal, Yahmur Şakif, Dibbin ve Doğu Zavtar beldelerini hedef aldı.

İsrail uçakları ayrıca ülkenin doğusundaki Sahmar ve Brital beldelerine de hava saldırıları düzenledi.

Brital beldesindeki saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, İsrail'in Yahmur Şakif beldesine düzenlediği saldırıda ise çoğu Suriyeli işçi olmak üzere 15 kişinin hedef alındığı belirtildi. İşçiler arasında ölü ve yaralıların bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan NNA ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyi ile başkent Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında 50'den fazla kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor
