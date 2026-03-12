İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

12.03.2026 15:53
İsrail ordusu, Lübnan'daki 10'dan fazla beldeyi hava ve topçu saldırılarıyla hedef aldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki 10'dan fazla beldeye hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları güneydeki Kabriha, Tayba, Arid Debbin, Haris, Kefre, Yatır, Tuffahta, Kakayat Cisir ve Kantara beldelerini hedef aldı.

İsrail ordusu ayrıca Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesine bağlı Kasr Neba beldesinde daha önce saldırı tehdidinde bulunduğu bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu ayrıca Baalbek'in güneyindeki Doris beldesi çevresine hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail güçleri, güneyde sınır hattına yakın Hiyam beldesine de topçu atışları gerçekleştirdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

