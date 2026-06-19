İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

19.06.2026 22:07
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İsrail ordusu, yeni ateşkes olmasına rağmen Lübnan'ı fosfor ve misket bombalarıyla hedef aldı.

İsrail ordusunun, yeni ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bulunan Ali Tahir Tepesi çevresini fosfor ve misket bombalarıyla hedef aldığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail topçu birlikleri, Nebatiye el-Fevka beldesinin dış kesimlerindeki Ali Tahir Tepesi çevresine fosfor ve misket bombalarıyla saldırı düzenledi.

İsrail askerleri ayrıca güneydeki Keferdunin beldesinde bazı evleri patlayıcılarla yıktı.

İsrail ordusunun gün içinde Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 47 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 980 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Öte yandan İsrail basınına yansıyan haberlere göre bir İsrailli yetkili, ABD-İran mutabakatına rağmen şiddetli saldırılar düzenlenen Lübnan'da Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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