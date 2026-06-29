İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

29.06.2026 15:24
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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın Nebatiye vilayetine topçu saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu, Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşması, ateşkes ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine topçu saldırıları düzenledi.

İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail topçuları, Nebatiye vilayetine bağlı Mercayun ilçesindeki Deyr Seryan beldesinin Litani Nehri yatağına uzanan çevresini yoğun şekilde bombaladı.

Öte yandan İsrail'e ait bir insansız hava aracı, Mercayun ilçesine bağlı İbil es-Saki beldesi yolu üzerindeki bir taş ocağına ses bombası attı.

Ayrıca İsrail ordusunun dün gece gerçekleştirdiği patlamalar nedeniyle Sur kentindeki Mecdel Zun ve Mansuri beldelerinde çok sayıda evde hasar meydana geldiği ifade edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail ordusunun, dün Lübnan'ın güneyindeki Mecdel Zun'da Hizbullah'a ait olduğu belirtilen bir yer altı altyapısını hedef aldığını duyurmuştu.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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