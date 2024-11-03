İsrail\'in Lübnan\'a Saldırıları Şiddetleniyor

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BEYRUT, 3 Kasım (Xinhua) -- Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, İsrail Lübnan'ın bazı bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in cumartesi günü öğleden sonra Beyrut'un güney banliyölerinden Hadat'ta bir binaya düzenlediği hava saldırısında en az 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yerel televizyon kanalı el-Cedid'in bildirdiğine göre hava saldırısı, bir alışveriş merkezi ve birkaç restoranın yakınındaki yoğun nüfuslu bir bölgede motosiklet satan bir dükkanı hedef aldı.

Yerel yetkililere göre İsrail'in cuma ve cumartesi sabahı Lübnan'ın doğusu ve güneyine düzenlediği hava saldırılarında en az 69 kişi hayatını kaybetti, 126 kişi de yaralandı.