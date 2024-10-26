İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 1 sağlık görevlisi öldü, 5 kişi yaralandı

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İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırılarında bir sağlık görevlisi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Düşman İsrail'in güneydeki Sur kentine bağlı el-Bazuriyye'de bir sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında bir sağlık görevlisi şehit oldu, 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi de yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Son ölümlerle birlikte geçtiğimiz 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında sağlık ekibinden ölenlerin sayısının 164'e, yaralıların ise 275'e yükseldiği belirtilen açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin ısrarla tıp ve sağlık merkezleri ve ekiplerini hedef alma konusundaki ısrarını kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, uluslararası topluma "insanlık dışı bu saldırı dizisine son verilmesi" çağrısında bulunuldu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 634 kişi öldü, 12 bin 252 kişi yaralandı.