İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 10 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 10 Ölü

İsrail ordusunun Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında 5 kişilik bir aile ve 5 kişi hayatını kaybetti.

23.11.2024 17:47
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İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği saldırıda 5 kişilik bir aile yok olurken, güneydeki Nebatiye kentine gerçekleştirdiği bombardımanda da 5 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine bağlı Şemsitar beldesinde bir evi vurdu.

Saldırıda anne ve 4 evladından oluşan 5 kişilik ailenin tüm fertleri hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Rumin beldesini de hedef aldı.

İsrail saldırısında 5 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İsrail, Dahiye bölgesi başta olmak üzere başkent Beyrut'u da sık sık hava saldırıları ile hedef alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 10 Ölü - Son Dakika

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