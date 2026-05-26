İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 10 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 10 Ölü

26.05.2026 22:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'da düzenlediği hava saldırısında 10 kişinin ölümüne yol açtı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Burç Şemali beldesine düzenlediği hava saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları öğleden sonra Burç Şemali beldesini hedef aldı.

Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 10 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti
Avcılar’da zabıtanın motosikletle çarptığı seyyar satıcı yaralandı yeni görüntüler ortaya çıktı Avcılar'da zabıtanın motosikletle çarptığı seyyar satıcı yaralandı; yeni görüntüler ortaya çıktı
Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı
Gölette kadın cesedi bulundu Rukiye’nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti Gölette kadın cesedi bulundu! Rukiye'nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti
Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici’ye emanet etti Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici'ye emanet etti
Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli

22:09
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
22:02
Acun Ilıcalı 9 ay önce söylediklerinde haklı çıktı
Acun Ilıcalı 9 ay önce söylediklerinde haklı çıktı
21:46
Beşiktaş ve Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde karşı karşıya
Beşiktaş ve Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde karşı karşıya
21:29
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu
21:27
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı
19:29
Ferhat Göçer’den sevgilisi Ömür Gedik’in “keçi“ paylaşımına dikkat çeken yorum
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in "keçi" paylaşımına dikkat çeken yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 22:37:36. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 10 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.