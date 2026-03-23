İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 2 Ölü

23.03.2026 12:49
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı el-Haniyye beldesini topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin Mercayun ilçesine bağlı Mecdel es-Silm beldesinde de İsrail ordusunun bir motosikleti hedef alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sur kentinin doğusundaki Tebnin beldesini hedef alan İsrail saldırısında, beldedeki evler ve ticari işletmelerde ciddi hasar meydana geldi.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye yönelik saldırılarını sürdürürken, Hizbullah da bölgedeki İsrail birlikleri ve İsrail'in kuzeyindeki bölgeleri roketlerle hedef alıyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1029 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 786 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

