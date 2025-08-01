İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 4 Ölü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusu ve güneyine düzenlediği saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün akşam Lübnan'ın doğusundaki Bekaa'nın Baalbek kentindeki çeşitli bölgelere ve ülkenin güneyine düzenlediği saldırıların sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Saldırılarda 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail savaş uçakları dün Bekaa'da yer alan Bırital beldesinin tepelik noktaları, Ayşiyye, Nasıriyye, El-Hureybe, Zahle beldeleriyle Şara bölgesi, El-Cermak beldesinin çevresinin yanı sıra ülkenin güneyindeki El-Mahmudiyye ve El-Hardeli bölgelerini bombalamıştı.

İsrail ordusundan saldırıya dair yapılan açıklamada, Bekaa bölgesi ve Lübnan'ın güneyinde stratejik silahların üretimi ve depolanmasında kullanılan altyapıların vurulduğu iddia edilmişti.

Hedef alınan yerler arasında, Hizbullah'ın silah geliştirmek için kullandığı patlayıcı üretim tesisleri ile stratejik silahların üretim ve depolanmasına yönelik bir yeraltı tesisinin de bulunduğu öne sürülmüştü.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'daki Hizbullah'a ait en büyük füze üretim tesisini vurduğunu savunmuştu.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.