İsrail'in Lübnan'a Süren Saldırıları
İsrail'in Lübnan'a Süren Saldırıları

13.03.2026 00:30
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava ve topçu saldırıları düzenliyor; ölü sayısı 687'ye ulaştı.

İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki bölgelere hava ve topçu saldırıları düzenledi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları gece saatlerinde güneydeki Konin, Yukarı Nebatiye ve Adşit beldelerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu ayrıca Nebatiye vilayetine bağlı Doğu Zavtar beldesini yoğun topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 822 bin 600 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

