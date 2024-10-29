İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Şiddetlendi - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Şiddetlendi

İsrail ordusunun saldırılarında 2 bin 672 kişi hayatını kaybetti, bölgede büyük yıkım yaşanıyor.

29.10.2024 18:19
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini hedef alan kara ve hava saldırılarında çok sayıda kişi öldü, bölgede ciddi yıkım meydana geldi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, dün ve bugün İsrail ordusuna ait tanklar, sınırdaki Metulla bölgesinden Lübnan topraklarındaki Hamamis Tepesi ile el-Hiyam beldesinin doğu kesimlerine ilerledi.

İsrail ordusu, gece saatlerinde Vata el-Hiyam bölgesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu iki aileden 17 kişinin yaşadığı bir evi hedef aldı.

İletişimin kesilmesi nedeniyle evde bulunan kişilerin akıbeti bilinmezken, Lübnan ordusunun Marcayun kentindeki İstihbarat Müdürlüğü Ofisi, hedef alınan eve ulaşmak için Lübnan Kızılhaç'ı ile işbirliği içinde çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Öte yandan, Hizbullah mensupları ile İsrail zırhlı birlikleri arasında Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Matal el-Cebel bölgesindeki el-Hiyam beldesinin doğu kesimlerinde şiddetli çatışmalar yaşandı.

İsrail ordusunun Lübnan topraklarına karadan girme girişimlerine, Lübnan-İsrail sınırı yakınındaki el-Arkub bölgesinde bulunan Kefr Şuba beldesine yönelik topçu atışları eşlik etti.

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Bint Cibeyl beldesine bağlı Kunin'e bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Ayrıca İsrail ordusuna ait topçu birlikleri Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeyi yoğun bir şekilde hedef aldı.

İsrail saldırıları geride ölüm ve yıkım bıraktı

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA), Sur kentinde Buyut es-Siyade - Amuriye yolunda bir aracı bombalaması sonucu bir kişi öldü.

Cibşit beldesinde İsrail ordusunun bir evi hedef alması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusuna ait bir İHA, Havmeyn el-Fevka beldesinde güdümlü füzelerle saldırı düzenledi.

Lübnan'ın güneyindeki Kefr Rumman beldesinin kuzeydoğusunda bulunan es-Suveyda Tepesi'ne İsrail savaş uçakları hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun, Cibba beldesine şiddetli 9 hava saldırısı düzenledi, saldırılarda 12 bina ve ev yıkıldı.

Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'te er-Ram beldesine İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 672 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 672 kişi öldü, 12 bin 468 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Şiddetlendi - Son Dakika

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