İsrail'in Lübnan'da Roket Saldırısı: 8 Asker Yaralı
İsrail'in Lübnan'da Roket Saldırısı: 8 Asker Yaralı

06.03.2026 20:19
Lübnan'dan gelen roket saldırısında 8 İsrail askeri yaralandı, 5'inin durumu ağır.

İsrail ordusu, kara işgalini genişletmek için yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'dan yapılan roket saldırısı sonucu 5'i ağır 8 askerinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırına yakın bir noktada konuşlanan İsrail askerlerine Hizbullah mensuplarının roket saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Givati Tugayı'ndan olduğu duyurulan 8 yaralı askerin hastaneye kaldırıldığı ve 5'inin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Hafif yaralanan askerlerden birinin İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in oğlu olduğu basına yansıdı.

Öte yandan 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, Dahiye bölgesini sabah saatlerinden bu yana en az 10 hava saldırısıyla hedef almıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'e yükseldiğini, 798 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

İsrail'in Lübnan'da Roket Saldırısı: 8 Asker Yaralı
