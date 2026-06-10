İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırıları: 11 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırıları: 11 Ölü

10.06.2026 21:50
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BM, İsrail'in Lübnan'da dün düzenlediği hava saldırılarında 11 kişi öldü, 44 kişi yaralandı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Lübnan'da ateşkese rağmen dün gerçekleştirdiği saldırılarda en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 44 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) raporlarına atıfta bulunan Haq, İsrail'in Lübnan'da savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçlarının (İHA) da kullanıldığı en az 15 hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Haq, "Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, dün gerçekleştirilen hava saldırılarında en az 11 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

UNIFIL'ın saldırılar nedeniyle gün boyunca "ciddi risklerle karşı karşıya kaldığını" aktaran Haq, BM barış gücü karargahının 300-400 metre yakınına 24 top mermisi düştüğünü, ayrıca üç intihar dronunun patladığını ve yakın bölgede bir hava saldırısı daha gerçekleştiğini bildirdi.

Haq, İsrail'in Lübnan hava sahasını 80 kez ihlal ettiğini ve bunun 126 saati aşkın bir uçuş süresine karşılık geldiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı, "Barış gücü personeli sığınaklara girmek zorunda kaldı; herhangi bir personel yaralanmadı. Tesiste duvarlarda çatlaklar ve kırık pencereler dahil olmak üzere hasar meydana geldi." bilgisini paylaştı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü tahliye kararlarının bölge halkını kaçmaya zorladığını belirten Haq, bu kararların hayati öneme sahip insani yardım ulaştırılmasını da "sekteye uğrattığını" kaydetti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırıları: 11 Ölü - Son Dakika

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