İsrail'in Lübnan'daki İHA Saldırısı: 3 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'daki İHA Saldırısı: 3 Ölü

25.06.2026 16:08
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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'da bir araca İHA ile saldırı düzenleyerek 3 kişinin ölümüne neden oldu.

İsrail ordusunun, ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarda bulunuyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA, Nebatiye vilayetinde Zavtar ve Meyfedun beldeleri arasında bir aracı hedef aldı. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Öte yandan dün de İsrail'e ait bir İHA'nın güneydeki Keferrumman beldesi çevresinde bir araca düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

?İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 211 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'daki İHA Saldırısı: 3 Ölü - Son Dakika

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