İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Sağlık Hizmetlerini Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Sağlık Hizmetlerini Vurdu

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'daki saldırılarında hastaneler hedef alındı, 201 acil yardım çalışanı hayatını kaybetti.

31.01.2025 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda birçok hastane hedef alınırken, uluslararası hukuk ihlal edilerek sağlık hizmetleri sarsıcı şekilde etkilendi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan raporda, İsrail'in saldırılarının 8 Ekim 2023'ten 27 Ocak 2024'e kadar geçen sürede sağlık sektörüne yönelik yıkıcı etkisi hakkında bilgi verildi.

Raporda, İsrail'in Lübnan'da bu süre içerisinde 68 defa, 38 ayrı hastaneye saldırdığı belirtilirken bu hastanelerden 8'inin hizmet dışı kaldığı ve bunlardan 2'sinin hala kapalı olduğu aktarıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut ve güneyindeki bölgelerde yoğunlaşan İsrail saldırılarında 16 kişinin öldüğü, 74 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in saldırılarında 25 aracın zarar gördüğü bilgisine yer verilen raporda, bu süreçte ülkede 63 sağlık ocağının da saldırıya uğrayarak 50'sinin kısmen ve 10'unun tamamen yıkıldığı bilgisine yer verildi.

201 acil yardım çalışanı hayatını kaybetti

Lübnan'daki acil yardım hizmetlerine yönelik İsrail'in 237 saldırı düzenlediği, bu saldırılarda 201 acil yardım çalışanının yaşamını yitirdiği açıklandı.

Raporda, 253 kişinin saldırılarda yaralandığı, 67 merkezin hedef alındığı vurgulanırken 177 ambulansın ve 59 itfaiye aracının saldırıya uğradığı ifade edildi.

İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan-İsrail sınır hattında 8 Ekim 2023'te başlayan kontrollü çatışmalar, Eylül 2024'te şiddetlenmiş ve İsrail'in şiddetli bombardımanları ile karadan işgaline dönüşmüştü.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ordusu güneyde işgale ve ateşkes ihlallerine devam ediyor.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Hastane, Sağlık, beyrut, Güncel, Lübnan, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Sağlık Hizmetlerini Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
08:24 Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye’den ayrılma kararı aldı Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den ayrılma kararı aldı
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 20:23:39. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Sağlık Hizmetlerini Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.