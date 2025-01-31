İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Sağlık Hizmetlerini Vurdu

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İsrail'in Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda birçok hastane hedef alınırken, uluslararası hukuk ihlal edilerek sağlık hizmetleri sarsıcı şekilde etkilendi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan raporda, İsrail'in saldırılarının 8 Ekim 2023'ten 27 Ocak 2024'e kadar geçen sürede sağlık sektörüne yönelik yıkıcı etkisi hakkında bilgi verildi.

Raporda, İsrail'in Lübnan'da bu süre içerisinde 68 defa, 38 ayrı hastaneye saldırdığı belirtilirken bu hastanelerden 8'inin hizmet dışı kaldığı ve bunlardan 2'sinin hala kapalı olduğu aktarıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut ve güneyindeki bölgelerde yoğunlaşan İsrail saldırılarında 16 kişinin öldüğü, 74 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in saldırılarında 25 aracın zarar gördüğü bilgisine yer verilen raporda, bu süreçte ülkede 63 sağlık ocağının da saldırıya uğrayarak 50'sinin kısmen ve 10'unun tamamen yıkıldığı bilgisine yer verildi.

201 acil yardım çalışanı hayatını kaybetti

Lübnan'daki acil yardım hizmetlerine yönelik İsrail'in 237 saldırı düzenlediği, bu saldırılarda 201 acil yardım çalışanının yaşamını yitirdiği açıklandı.

Raporda, 253 kişinin saldırılarda yaralandığı, 67 merkezin hedef alındığı vurgulanırken 177 ambulansın ve 59 itfaiye aracının saldırıya uğradığı ifade edildi.

İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan-İsrail sınır hattında 8 Ekim 2023'te başlayan kontrollü çatışmalar, Eylül 2024'te şiddetlenmiş ve İsrail'in şiddetli bombardımanları ile karadan işgaline dönüşmüştü.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ordusu güneyde işgale ve ateşkes ihlallerine devam ediyor.