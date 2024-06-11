İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü

İsrail\'in Lübnan\'a düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırındaki Hermel bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail savaş uçaklarının Hermel'deki Hoş es-Seyyid Ali beldesine düzenlediği saldırıda hedef alınan yerlerle ilgili bilgi verilmedi. Suriye hava savunması ise İsrail uçaklarına füze ateşledi ve füzenin Lübnan'ın kuzeyindeki Funeydik bölgesine düştüğü aktarıldı.

11.06.2024 07:37
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İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırındaki Hermel bölgesine düzenlediği bir dizi hava saldırısı sonucu 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, İsrail sınırına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta yer alan Hermel bölgesindeki Hoş es-Seyyid Ali beldesine hava saldırıları düzenlediğini söyledi.

Saldırıda hedef alınan yerlerle ilgili bilgi vermeyen görgü tanıkları, Suriye hava savunmasının Lübnan hava sahasındaki İsrail uçaklarına füze ateşlediğine dikkati çekti.

Görgü tanıkları, Suriye hava savunmasının attığı füzenin Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar iline bağlı Funeydik bölgesine düştüğünü ve inşaatı devam eden bir evde hasara neden olduğunu aktardı.

El-Cedid televizyon kanalının haberinde ise Hermel'de düzenlenen saldırıda bir kamyonun hedef alındığı ve 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Suriye, Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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