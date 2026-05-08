İsrail'in Lübnan'daki Saldırısı: 1 Ölü

08.05.2026 09:27
İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'da bir araca İHA ile saldırdı; 1 sivil savunma personeli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'da bir aracı, insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırıda 1 sivil savunma personeli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail'e ait bir İHA, ülkenin güneydoğusundaki Kefr Şuba-Kefr Hammam beldeleri arasında seyir halindeki bir aracı hedef aldı.

Saldırıda Hafız Yahya adlı sivil savunma çalışanı hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail uçakları güneydeki Cümeycime beldesine de hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

