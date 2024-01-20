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İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki hava saldırısında 2 kişi öldü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki hava saldırısında 2 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı El Bazurriye yolu üzerinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda ölen kişilerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

İsrail\'in Lübnan\'ın güneyindeki hava saldırısında 2 kişi öldü
20.01.2024 - 14:53,
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İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef aldığı hava saldırısında 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı El Bazurriye yolu üzerinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin kimliklerinin henüz tespit edilemediği kaydedildi.

Kaynak: AA
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