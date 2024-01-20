İsrail\'in Lübnan\'ın güneyindeki hava saldırısında 2 kişi öldü

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İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef aldığı hava saldırısında 2 kişinin öldüğü belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı El Bazurriye yolu üzerinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin kimliklerinin henüz tespit edilemediği kaydedildi.
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