İsrail\'in Lübnan\'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 Hizbullah çalışanı öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'a bağlı "İslami Sağlık Heyeti" çalışanlarından 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da, Lübnan'ın güneyinde faaliyet gösteren İslami Sağlık Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklama yayınladı.

İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Hanin beldesinde yer alan İslami Sağlık Heyeti'ne bağlı binaya hava saldırısı düzenlediğine dikkat çekilen açıklamada, saldırıda İslami Sağlık Heyeti'ne bağlı sivil savunma ekiplerinden Ali Mahmud Şeyh Ali ve Sacid Remiz Kasım'ın öldüğü ifade edildi.

İsrail'in hava saldırısında binanın yanı sıra ambulans aracının da büyük zarar gördüğü kaydedildi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi tarafından kurulan ve ülkenin güneyindeki sınır beldelerinde bulunan İslami Sağlık Heyeti, küçük sağlık merkezleri ve ambulanslarla Lübnan Kızılayı gibi faaliyet gösteriyor.