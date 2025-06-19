İsrail'in Lübnan'ın Nebatiye kentine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Lübnan'ın Nebatiye kentine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü

19.06.2025 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Kefr Cuz beldesine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Kefr Cuz beldesine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in Kefr Cuz beldesinde gerçekleştirdiği İHA saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin de yaralandığını aktaran Bakanlıktan daha sonra yapılan açıklamada, "Düşman İsrail'e ait İHA'nın Kefr Cuz beldesinde düzenlediği saldırıda yaralanan bir kişi de şehit oldu, böylece saldırıda ölenlerin sayısı ikiye çıktı." denildi.

İsrail ordusu ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan'ın Nebatiye bölgesinde Hizbullah'a bağlı bir saha komutanının öldürüldüğünü iddia etti.

Açıklamada, "Dün gece saatlerinde İsrail ordusu, Nebatiye'deki bir hedefe düzenlediği saldırıda, Hizbullah'ın Şeba Çiftliklerindeki tanksavar füze biriminin komutanı Muhammed Ahmed Hireys'i etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Ordu, Hireys'in 26 Nisan 2024'te İsrailli sivil, Şerif Savaid'in ölümüyle sonuçlanan Cebel Rus saldırısının planlayıcılarından olduğunu ve Lübnan'ın güneyinde İsrail'e karşı yeni saldırılar planlamaya devam ettiğini ileri sürdü.

Lübnan hükümeti ve Hizbullah, söz konusu saldırıya veya İsrail ordusunun iddialarına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Lübnan, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'ın Nebatiye kentine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi: Seni ölüme terk ediyorum Babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi: Seni ölüme terk ediyorum
İran’da Mossad ajanının yakalanma anı Aracından çıkanlar dehşete düşürdü İran'da Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü
İngiltere savaşa mı katılıyor Süveyş Kanalı’ndaki görüntü ses getirdi İngiltere savaşa mı katılıyor? Süveyş Kanalı'ndaki görüntü ses getirdi
Ünlü sunucu Cat Deeley gerçek adını seneler sonra açıkladı Ünlü sunucu Cat Deeley gerçek adını seneler sonra açıkladı
Fenerbahçe’nin yeni transferi 18 yaşına basar basmaz formayı giyecek Fenerbahçe'nin yeni transferi! 18 yaşına basar basmaz formayı giyecek
Muharrem İnce’nin CHP’ye katılacağı tarih belli oldu Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu
Trump, İran’a yönelik saldırı planını onayladı, saldırı her an başlayabilir Trump, İran'a yönelik saldırı planını onayladı, saldırı her an başlayabilir
“Zararsız öldürmeyin“ dediği kara yılan 2 kez elini ısırdı "Zararsız öldürmeyin" dediği kara yılan 2 kez elini ısırdı
İran’ın füze saldırısında eski bakanın evi yerle bir oldu İran'ın füze saldırısında eski bakanın evi yerle bir oldu
SpaceX roketi Starship, test sırasında alev topuna dönerek patladı SpaceX roketi Starship, test sırasında alev topuna dönerek patladı
İran ligindeki Türk takımının stadında çekilen görüntü tüyleri diken diken etti İran ligindeki Türk takımının stadında çekilen görüntü tüyleri diken diken etti

08:22
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
07:51
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
07:48
Anlaşma tamam İngiltere ve ABD, İran’a karşı birleşti
Anlaşma tamam! İngiltere ve ABD, İran'a karşı birleşti
07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
00:55
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’ye suikast girişimi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye suikast girişimi
13:56
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
13:50
Böyle baba olmaz olsun 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
13:35
Kate Middleton’ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı
Kate Middleton'ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı
13:22
Caner Erkin’e büyük şok
Caner Erkin'e büyük şok
12:14
Son şampiyondan Nico Williams bombası
Son şampiyondan Nico Williams bombası
12:09
Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor Ateşli sahneler olay oldu
Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor! Ateşli sahneler olay oldu
12:04
Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi
Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 08:59:24. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'ın Nebatiye kentine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.