İsrail'in Lübnan'ın Nebatiye kentine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Kefr Cuz beldesine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in Kefr Cuz beldesinde gerçekleştirdiği İHA saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin de yaralandığını aktaran Bakanlıktan daha sonra yapılan açıklamada, "Düşman İsrail'e ait İHA'nın Kefr Cuz beldesinde düzenlediği saldırıda yaralanan bir kişi de şehit oldu, böylece saldırıda ölenlerin sayısı ikiye çıktı." denildi.

İsrail ordusu ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan'ın Nebatiye bölgesinde Hizbullah'a bağlı bir saha komutanının öldürüldüğünü iddia etti.

Açıklamada, "Dün gece saatlerinde İsrail ordusu, Nebatiye'deki bir hedefe düzenlediği saldırıda, Hizbullah'ın Şeba Çiftliklerindeki tanksavar füze biriminin komutanı Muhammed Ahmed Hireys'i etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Ordu, Hireys'in 26 Nisan 2024'te İsrailli sivil, Şerif Savaid'in ölümüyle sonuçlanan Cebel Rus saldırısının planlayıcılarından olduğunu ve Lübnan'ın güneyinde İsrail'e karşı yeni saldırılar planlamaya devam ettiğini ileri sürdü.

Lübnan hükümeti ve Hizbullah, söz konusu saldırıya veya İsrail ordusunun iddialarına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.