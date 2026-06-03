İsrail'in Lübnan Saldırıları: 11 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan Saldırıları: 11 Ölü

03.06.2026 16:16
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Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 11'e yükseldi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), güneydeki Nebatiye kentine bağlı Yukarı Nebatiye beldesinde bir motosikleti hedef aldı. Saldırıda 1 Lübnan askeri hayatını kaybetti.

Sayda kentine bağlı Zerariye beldesinde düzenlenen saldırıda ise 1 kişi yaşamını yitirirken, 2'si sağlık görevlisi 3 kişi yaralandı.

NNA ve Sağlık Bakanlığı, daha önce, İsrail ordusunun gün boyunca Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4'ü Suriyeli, 2'si Filistinli ve 2'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Böylece gün içinde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump 24 Nisan'da, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı verdiğini söylemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 468 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan Saldırıları: 11 Ölü - Son Dakika

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