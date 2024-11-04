İsrail'in Lübnan Saldırıları: 3002 Ölü, 13492 Yaralı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan Saldırıları: 3002 Ölü, 13492 Yaralı

İsrail\'in Lübnan Saldırıları: 3002 Ölü, 13492 Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarında ölü sayısı 3002'ye, yaralı sayısı ise 13492'ye ulaştı.

04.11.2024 21:17
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İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 2'ye, yaralı sayısı ise 13 bin 492'ye yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkeye yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in Lübnan'da dün düzenlediği saldırılarda 16 kişinin öldüğü, 90 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 2'ye ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında yaralananların sayısının ise 13 bin 492'ye yükseldiği ifade edildi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 539 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan Saldırıları: 3002 Ölü, 13492 Yaralı - Son Dakika

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