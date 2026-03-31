İsrail'in Lübnan Saldırıları: 5 Ölü

31.03.2026 12:56
İsrail ordusunun Lübnan'a yaptığı hava ve topçu saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti.

(ANKARA) – İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve topçu saldırılarında 5 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları gece boyunca güneydeki Deyr Kifa, Kefre, Aba, Duveyr, Cebşit, Mecdel Zun ve Kalile beldelerini hedef aldı.

Aba beldesinde bir evin hava saldırısıyla vurulması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. İsrail topçuları ise Kavzeh, Beyt Lif ve Mansuri beldeleri ile Sırbin Vadisi'ni bombaladı.

Sur kentine bağlı Kasımiye bölgesinde İsrail ordusunun bir aracı hedef alması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Deyr Kifa beldesine düzenlenen saldırıda da 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Öte yandan İsrail ordusu, Nebatiye kentine bağlı Batı Zavter beldesine de hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1247 kişi hayatını kaybettiğini kaydetmişti. Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise son açıklamasında, saldırılar ve işgal nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini aştığını bildirmişti.

Kaynak: ANKA

