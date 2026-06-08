İsrail'in Lübnan Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan Saldırıları Devam Ediyor

08.06.2026 16:28
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İsrail ordusu, Lübnan'a hava saldırıları düzenlerken İran daha sert yanıt vereceğini uyardı.

İran'ın, Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının sürmesi halinde daha sert karşılık vereceği yönündeki uyarısına rağmen İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki beldelere gerçekleştirdiği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki beldelere yönelik hava saldırıları düzenledi.

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Semmaiye, Zerariye, Kevseriyyet Ruz, Burc eş-Şemali, Harayib, Hırbet ed-Duveyr ve Maşuk beldelerine saldırılar gerçekleştirdi.

Harayib beldesinde saldırıda 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Güneydeki Arabsalim beldesine de insansız hava aracıyla saldırı düzenleyen İsrail ordusu, Kefer Tebnit ve Katrani beldelerini de topçu atışlarıyla hedef aldı.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, kısa süre önce İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuş ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.

Hizbullah'tan saldırı açıklamaları

Hizbullah'tan yapılan açıklamalarda ise İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık olarak gün içerisinde, Lübnan topraklarında İsrail ordusuna ait hedeflere yönelik 6 saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamalara göre Hizbullah, Adise beldesinde İsrail ordusuna ait yeni konuşlandırılan topçu mevzisini, Reşaf'ta asker ve araçlardan oluşan bir birliği, Beyt Yahun çevresindeki asker ve araç topluluğunu roketlerle hedef aldı.

Hizbullah ayrıca, Nebatiye'ye bağlı Yahmur eş-Şakif beldesinin güneydoğusunda mühimmat taşıyan iki lojistik aracı ile bu araçların yakınındaki bir Hummer tipi askeri aracı kamikaze insansız hava araçlarıyla vurduğunu ve araçların yandığını öne sürdü.

Örgüt, Şakif Kalesi çevresinde bulunan İsrail ordusuna ait bir haberleşme aracını da kamikaze İHA ile hedef aldığını ve isabet sağlandığını iddia etti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 613 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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