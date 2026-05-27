İsrail'in Lübnan Saldırıları: Ölü Sayısı 3,269'a Ulaştı

27.05.2026 20:57
İsrail ordusu, ateşkes olmasına rağmen Lübnan'a saldırılarına devam ediyor, ölü sayısı arttı.

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ateşkese rağmen 56 artarak, 3 bin 269'a ulaştı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananların sayısına ilişkin son verilerini paylaştı.

Söz konusu dönemde İsrail saldırılarında 3 bin 269 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 840 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 bin 213 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail, Lübnan'ın güneyine yoğun saldırıları düzenledi

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu akşam saatlerinden bu yana güneydeki Sur kent merkezi ile El-Bus, Abbasiyye, Reşidiyye, Sarifa, Mansuri, Adşit, Kefer Tebnit ve Yuhmur Şakif bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde ateşkese rağmen Lübnan'da Zehrani Nehri'nin güneyindeki geniş bir bölgeyi "çatışma bölgesi" ilan ederek, halktan evlerini terk edip nehrin kuzeyine geçmelerini istemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.???????

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

