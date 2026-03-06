İsrail'in Lübnan Saldırılarında 15 Kişi Öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki beldelere bugün gerçekleştirdiği saldırılarda 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları bugün Lübnan'ın güneyindeki Sayda kenti ile Mervaniyye, Cibşit, Tul, Sarifa, Ayta Şaab, Tulin, Suvana, Mecdel Silim, Ankun, Hiyam, Duveyr ve Kallaviye beldelerini hedef aldı.

İsrail ordusu, ülkenin doğusundaki Baalbek bölgesindeki Saide, Nebi Şit, Dors, Hıdır, beldesine, Beyt Mişik çiftliklerine de saldırı gerçekleştirdi.

Cibşit'e düzenlenen hava saldırısında 2 kişi, Sarifa'da 1 kişi ve Mevaniyye'de 1 kişi hayatını kaybetti, Tul beldesinde bir camiye düzenlenen saldırıda ise müezzin yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Sayda kentinde çok katlı bir binaya düzenlenen hava saldırısında 5 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Duveyr'de ise 2 kişi yaşamanını yitirdi.

Saide beldesinde ise İsrail saldırısı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 123'ye yükseldiğini, 638 kişinin yaralandığını açıklamıştı.