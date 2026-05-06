İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 2509'u Buldu

İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 509'a yükseldi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan sonra düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı.
Buna göre, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 509'a, yaralı sayısı 7 bin 755'e ulaştı.
Öte yandan İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
