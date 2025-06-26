İsrail'in Lübnan Saldırısında 2 Ölüm

İsrail ordusunun bu sabah insansız hava araçlarıyla (İHA) Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaralanan 2 kişinin hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, Sağlık Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamaya göre, sabah saatlerinde Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl'in Biraşit beldesinde bir buldozerin hedef alındığı İHA saldırısında ağır yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İsrail İHA'sı tarafından Bint Cubeyl'e bağlı Beyt Lif beldesinde bir motosikletin vurulduğu saldırıda ağır yaralanan bir kişi de hastanede yaşamını yitirdi.

Öte yandan İsrail ordusu, saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Biraşit beldesinde Hizbullah'ın Rıdvan Gücü'ne mensup bir komutanı ile Beyt Lif bölgesinde Hizbullah'ın gözetleme biriminden bir unsuru hedef alarak etkisiz hale getirdiği iddia edildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te Lübnan'a başlattığı saldırılar, 23 Eylül 2024'te "kapsamlı bir savaşa" dönüşmüş; bu süreçte 4 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.