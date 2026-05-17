İsrail'in Lübnan Saldırısında 4 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Lübnan Saldırısında 4 Ölü

İsrail\'in Lübnan Saldırısında 4 Ölü
17.05.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in güney Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

BEYRUT, 17 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in cumartesi günü Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre İsrail'in, ülkenin güneyindeki Serbine Kavşağı civarını topçu saldırısıyla hedef alması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

Teyr Felsiyye kasabasındaki bir konutu hedef alan İsrail hava saldırısında ise bir kadın ve oğlu hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Yerel haberlerde, Tebnine kasabasının Belediye Meclisi Üyesi Haydar Mevasi'nin İsrail saldırısında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Öte yandan İsrail'in birçok kasabada uyarılar yayımlaması üzerine, bölge sakinlerinin olası yeni saldırılar endişesiyle evlerini terk etmeye başladığı ve Lübnan'ın güneyinde yerinden edilme vakalarının arttığı bildirildi.

Öte yandan Hizbullah ise Hiyam kasabasında İsrail askerlerine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini, ayrıca Taybeh kasabasının meydanında iki İsrail askeri aracını hedef aldığını ve hedeflerin isabetle vurulduğunu bildirdi.

Lübnan Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi, 2 Mart ile 16 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen İsrail saldırılarında toplam can kaybının 2.969'a, yaralı sayısının ise 9.112'ye yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan Saldırısında 4 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi
Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul’a taşıyor Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul'a taşıyor

13:45
Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:57
Trump’ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
11:51
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
10:53
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı Bir mesajı var
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 14:04:20. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan Saldırısında 4 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.