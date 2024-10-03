İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye Hava Saldırıları - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye Hava Saldırıları

İsrail\'in Lübnan ve Suriye\'ye Hava Saldırıları

İsrail savaş uçakları, Beyrut'ta Hizbullah hedeflerine ve Şam'da bir konuta saldırı düzenledi.

03.10.2024 01:12
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(ANKARA) - İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olan Dahiye'deki üç hedefi vurduğu bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın Başkenti Beyrut'a operasyon düzenlediğini doğruladı. Yapılan açıklamada, "IDF Beyrut'ta hassas bir saldırı gerçekleştirdi" denildi.

Şam'a saldırıda Nasrallah'ın damadının öldürüldüğü iddiası

Öte yandan, akşam saatlerinde Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Şam'da Mezze Mahallesi'ndeki bir konuta saldırı düzenlediğini, saldırıda  3 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de İsrail'in Suriye'nin Başkenti Şam'da düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin öldüğünü, saldırının güvenlik karargahları ve büyükelçiliklerin bulunduğu bir mahalleye son günlerde düzenlenen ikinci saldırı olduğunu bildirdi.

İsrail medyası ise bir süre önce öldürülen Hizbullah lideri Nasrallah'ın damadının Şam'a düzenlenen saldırıda öldüğünü ileri sürdü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye Hava Saldırıları - Son Dakika

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