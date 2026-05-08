İsrail'in Mezarı Kazdığı Filistinli Aileye Zorbalık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Mezarı Kazdığı Filistinli Aileye Zorbalık

08.05.2026 23:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, İsrailli yerleşimcilerin bir Filistinli naaşını mezardan çıkarmasının insanlık dışı muamele olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay, İsrailli yerleşimcilerin bir Filistinlinin ailesini, yakınının naaşını mezardan çıkarmaya zorlamasının, Filistinlilere yönelik insanlık dışı muamelenin tipik örneği olduğunu kaydetti.

OHCHR Filistin Ofisi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinli aileyi defnettikleri yakınını mezardan çıkarmaya zorladığına işaret edildi.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bugün Cenin'in güneyindeki Asasa mezarlığına defnedilen Hüseyin Asasa'nın ailesini, definden birkaç saat sonra naaşı, İsrail ordusunun gözü önünde mezardan çıkarmaya zorladığı belirtilen açıklamada, Filistinli ailenin Yahudi yerleşimcilerin taş yağmuru altında naaşı başka bir mezarlığa taşıdığı aktarıldı.

Paylaşımda, OHCHR işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay'ın, "Bu korkunç durum, işgal altındaki Filistin topraklarının her yerinde tanık olduğumuz Filistinlilere yönelik insanlık dışı muamelenin tipik bir örneğidir. Bu muamele ölü ya da diri kimseyi es geçmiyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, mezarlığın İsrail'in 2025'te Filistinlilerin topraklarını gasbederek yeniden kurduğu Sanur Yahudi yerleşimine 300 metre mesafede olduğu belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gün içinde Asasa köyü mezarlığında defnedilen bir kişinin mezarını kazmaya başladığını, daha sonra bölgeye gelen İsrail askerlerinin, mezarlığın "Sanur" yerleşim yerine yakın olduğu gerekçesiyle aileyi naaşı mezardan çıkarıp başka bir yere nakletmeye zorladığını kaydetmişti.

İsrail, eski Başbakan Ariel Şaron döneminde, 2005 yılında "ayrılma planı" kapsamında Gazze Şeridi'ndeki ve Batı Şeria'daki bazı yerleşimlerden çekilmişti. Bu kapsamda "Sanur" yerleşimi de tahliye edilmişti.

Sanur yerleşimi geçen sene yeniden açılmış, geçen ay ise Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler bölgeye yerleşmeye başlamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Mezarı Kazdığı Filistinli Aileye Zorbalık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Kahramanmaraş’ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu Kahramanmaraş'ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu
Alışveriş merkezinde yangın En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Alışveriş merkezinde yangın! En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Hürmüz’de kritik saatler İran savaş gemilerini vurdu, ABD’den sert misilleme geldi Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi

23:35
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel’e 1.2 milyon TL verdim
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim
23:18
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
22:45
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
21:43
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
21:19
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
19:49
Zincir market çalışanı ile müşteri arasında kavga
Zincir market çalışanı ile müşteri arasında kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 00:06:24. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail'in Mezarı Kazdığı Filistinli Aileye Zorbalık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.