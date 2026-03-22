İsrail'in Nablus ve Selfit'te Filistinlilere Saldırısı

22.03.2026 11:43
İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında 6 Filistinli yaralandı, birçok araç ateşe verildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Selfit kentlerinde düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Calud köyüne saldırarak sivilleri darbetti, köy meclisi binasını ve 4 aracı ateşe verdi.

Araçlardan 3'ünün tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Nablus kentinin güneydoğusundaki Calud köyünde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından darbedilerek yaralanan 3 Filistinliye müdahale edildiği aktarıldı.

Ayrıca Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Selfit kenti ile Burkin beldesini birbirine bağlayan Matvi yolu üzerinde seyir halindeki araca saldırdı; araçtaki 3 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, şubat ayında Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlenen 511 saldırıda 7 Filistinlinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Güney Kore’de fabrika yangını 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı Güney Kore'de fabrika yangını! 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
ABD ordusu, İran’daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu ABD ordusu, İran'daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu

11:22
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
11:06
İngiltere’ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi’ne ulaştı
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı
10:21
Netanyahu’dan bir ilk Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
10:06
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
09:45
Bir SSÇ vakası daha “Sigara yok“ diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
Bir SSÇ vakası daha! "Sigara yok" diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
09:19
Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024’e yükseldi
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024'e yükseldi
