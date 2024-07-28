İsrail'in Ofer Hapishanesi'nde 7 intihar girişimi yaşandı

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Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan İsrail'e ait Ofer Hapishanesi'nde "gardiyanların vahşeti ve ağır gözaltı koşulları" nedeniyle 7 intihar girişiminin yaşandığının açıkladı.

Filistin Esir İşleri Heyeti, İsrail'in Ofer Hapishanesi'ndeki Filistinli tutukluların durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Hapishanede kötü gözaltı koşulları, gardiyanların vahşeti, açlığın bir silah gibi kullanılması ve tıbbi ihmal nedeniyle 7 intihar girişiminin yaşandığına işaret edilen açıklamada, tutukluların bu eziyet dolu hayatı ölüme tercih eder hale geldiği aktarıldı.

Hapishanedeki müvekkilini yeni ziyaret ettiğini belirten bir avukatın ifadesine yer verilen açıklamada, "Ofer Hapishanesi yönetiminin 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini hala sürdürdüğü hatta tutukluların çemberini daraltmak ve yavaş yavaş öldürmek için yeni yollar ve yöntemler icat ettiği" aktarıldı.

İsmini vermek istemeyen avukat ayrıca hapishanede bulunanların darp edildiğini; özellikle de her gün sabah saat 4'te gerçekleşen sayıma geç kaldıkları bahanesiyle "yataklarından sürüklendiklerini ve dövüldüklerini" ifade etti.

Ofer Hapishanesi'nde tutuklu olan kanser hastası Amr Ebu Halil'in durumuna da değinen avukat, hastanın kemoterapi tedavisi sırasında seansının iptal edildiğini ve darp edilerek hapishaneye geri götürüldüğünü aktardı.

Batı Şeria'da ikisi çocuk 6 Filistinli gözaltına alındı

Öte yandan Filistin Esirler Cemiyeti ile Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail güçleri, Batı Şeria'ya düzenledikleri baskında ikisi çocuk 6 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 845'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu, aralarında çocuk, kadın, gazeteci, sağlık çalışanı olmak üzere Gazze'de binlerce Filistinliyi alıkoydu, bunlardan bir kısmını serbest bırakırken, kalanların akıbetinin ne olduğu bilinmiyor.

İsrail'deki gözaltı merkezinde Filistinlilere insanlık dışı muamele

İsrail'in 7 Ekim sonrası Filistinlilere yönelik gözaltı ve alıkoymalarındaki ciddi artış göze çarparken, hapishaneler ve gözaltı merkezlerindeki insanlık dışı muamele de dikkati çekiyor.

New York Times (NYT) gazetesi, İsrail'deki Sde Teima adlı askeri gözaltı merkezinde alıkonulan binlerce Filistinlinin insanlık dışı muamelelere maruz kaldığını gösteren bulguları yayımlamıştı.

NYT'nin özel haberinde, Sde Teima'da alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Üsse getirilen Filistinlilerinin gözaltı merkezinde 3 aya kadar tutulduğu ve buradaki sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muamelelere ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.